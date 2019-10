Escándalo político de acoso sexual en Francia

El vicepresidente de la Asamblea Nacional francesa (Cámara Baja), el diputado ecologista Denis Baupin, acusado de "acoso" y "agresión sexual" por cuatro mujeres ediles, presentó su dimisión al cargo, pero "contesta" esas acusaciones, indicó su abogado.



Denis Baupin se plantea presentar una demanda judicial por difamación, agregó, el abogado en un comunicado. Poco antes, el presidente de la Asamblea, el socialista Claude Bartolone, había pedido al diputado su dimisión del cargo de vicepresidente a raíz de esas acusaciones.



Ocho mujeres vinculadas al Partido Ecologista francés aseguran haber sido objeto de acoso y de agresiones sexuales por parte de Baupin,.



Las acusaciones han sido reveladas este lunes por France Inter y Mediapart, que han puntualizado que las ocho mujeres no habían llevado este asunto ante la justicia y que dado el momento en que se produjeron las agresiones, la mayor parte podrían haber prescrito penalmente.



Una de las presuntas víctimas fue la actual portavoz de Europa Ecología Los Verdes (EELV), Sandrine Rousseau, que en una entrevista emitida por France Inter ha contado que en octubre de 2011 durante una reunión de la formación, en un momento de pausa en un pasillo, Baupin la sujetó por el pecho contra la pared e intentó besarla.



Rousseu explicó que dio cuenta del incidente a dos miembros de la dirección de los Verdes -a los que no quiso identificar-, y que mientras uno le respondía "vaya, (Baupin) ha vuelto a empezar", el otro señaló "son cosas que ocurren muy a menudo".



Una veterana del movimiento, Annie Lahmer, que es consejera regional en Ile de France, también ha señalado-en unas declaraciones a BFM TV- uno de esos presuntos capítulos de acoso, y cómo ella le replicó "Denis, no vamos a acostarnos", a lo que el responsable le advirtió, señalándola con el dedo, que "no tendría ningún puesto en el partido".



Isabelle Attard, actualmente diputada por el departamento de Calvado, ha indicado igualmente haber recibido decenas de mensajes de contenido sexual en su móvil de Baupin con un evidente tono de acoso, como ha corroborado uno de sus colaboradores a los que se los ha enseñado. En algunos, Baupin le decía que querría verle el trasero o sodomizarla.



Denis Baupin tiene 53 años y lleva más de un cuarto de siglo con los ecologistas, donde ha ocupado diferentes responsabilidades y pertenece a la ejecutiva desde 2008. Entre los cargos públicos que ha desempeñado, en el Ayuntamiento de París fue el responsable de transportes (2001-2008) y luego del medio ambiente.



En junio del pasado año se casó con la actual ministra francesa de Vivienda,Emmanuel Cosse, antigua "número uno" de EELV.