El turismo al salar de Uyuni también favorece a La Paz

Unos 245.000 turistas pasan por La Paz cada año, cifra que representa el 43% del total de visitantes al país. Una buena parte viene en busca de naturaleza y aventura, y otro grupo, el más grande, llega con escala rumbo al salar de Uyuni.



“Nos mantenemos con el 43% del turismo que llega al país”, advierte la presidenta de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur) en La Paz, Lourdes Ríos de Muckled.



Este medio intentó conversar con el viceministro de Turismo, pero la autoridad no pudo atender el requerimiento, porque se encontraba en una reunión y luego saldrá de viaje por varios días. Sin embargo, el Gobierno maneja la cifra de que en 2014 1,1millones de personas visitaron Bolivia.



Los operadores de turismo no están de acuerdo con esos números. Julio Peralta, gerente general de Turismo Kolla, agencia que trabaja con turismo receptivo, asegura que el Ejecutivo solamente registró los ingresos por las fronteras, pero no toma en cuenta que por Desaguadero, Cobija y Yacuiba ingresan extranjeros, muchos de ellos comerciantes y no se los puede tomar en cuenta en este rubro.



Ríos de Muckled complementa que esa cifra representa “el flujo migratorio. El IBCE publicó una estadística en la que confiamos más, y ellos hablan de 570.000 turistas”.



La presidenta de Canotur admite que hace 12 años un 65% de los turistas pasaba por La Paz. “Perdimos 34 vuelos internacionales semanales que ahora llegan a Santa Cruz, la puerta de ingreso por vía aérea”.



Después del salar de Uyuni, la ejecutiva insiste en que el lago Titicaca es el principal atractivo turístico, y en La Paz, Tiwanacu.

Sin embargo, Julio Peralta señala que hay un verdadero boom en cuanto al turismo, principalmente provenientes de Europa, y países como Francia y Holanda; además de Brasil, en Sudamérica, que buscan experiencias de naturaleza y aventura.



“En ese sentido, los paquetes que ofrecemos de caminatas a Los Yungas, como el descenso en bicicleta por la vía antigua denominada la carretera de la muerte”.



Advirtió que durante el invierno en Bolivia, temporada alta de visitantes europeos, al menos 100 personas recorren esa ruta diariamente.

Los operadores señalan que La Paz, en particular, y Bolivia, en general, ya es un destino independiente, no un “rebalse” de turistas, como era hasta hace algunos años