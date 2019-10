Google se convertirá en 'Alphabet'

Google, el gigante teconológico se reorganiza como empresa y dentro de poco será Alphabet (alfabeto, en inglés). Bajo esa nueva denominación operará el buscador -que se mantendrá como "google"- y otras páginas afiliadas como YouTube.



La reestructuración también afecta a las personas: Larry Page, hasta ahora consejero delegado de Google, será el nuevo consejero de Alphabet y uno de los fundaderos, Sergey Brin, será el presidente de la matriz.



Page informó que Alphabet Inc reemplazará a Google Inc como la entidad bajo la cual se negocian las acciones de la empresa y que todos los títulos bursátiles de Google se convertirán en acciones de Alphabet.

Sin embargo, este cambio de denominación no afectará los derechos originales que éstas retenían.