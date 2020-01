Rusia espera que caso FBI no afecte relación

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este miércoles que Rusia espera que la destitución del director del Buró Federal de Investigación (FBI) estadounidense, James Comey, no afecte a las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington.



"Confiamos en que esto (la destitución de Comey) no influya de ninguna manera (en las relaciones bilaterales)", dijo Peskov a la prensa al responder a una pregunta sobre el cese ayer del director del FBI.

Agregó que se trata de una "decisión soberana del presidente de Estados Unidos (Donald Trump), que no tiene ni debe tener ninguna relación con Rusia".



Peskov hizo estas declaraciones pocas horas antes de que Trump reciba en Washington al ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.



Trump destituyó ayer a Comey por recomendación del vicefiscal general, Rod Rosenstein, y el fiscal general, Jeff Sessions, según la Casa Blanca.

El presidente envió una carta a Comey, difundida por varios medios estadounidenses, en la que le comunicó su despido "con efecto inmediato".



"Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo investigación, aún así estoy de acuerdo con la conclusión del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar eficazmente el Buró", señaló Trump en la misiva, en aparente alusión a la pesquisa del FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña electoral del mandatario republicano.