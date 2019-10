Percy Fernández juró y asume por sexta vez la Alcaldía de Santa Cruz

Percy Fernández juró este viernes al cargo de alcalde del municipio de Santa Cruz de la Sierra para la gestión 2015-2020, y asume por sexta vez en su vida este cargo, el más importante de la capital cruceña.



Fernández tomó juramento en un acto desarrollado en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde también fueron posesionados 9 de los 11 miembros del Concejo Municipal cruceño.



Johnny Fernández y Rosario Schamisseddine no lograron asumir debido a que no finalizaron los trámites exigidos por ley. Hasta el lunes ambos concejales deben presentar la documentación restante y después tomarán el cargo formalmente.



Fernández no habló con los medios de comunicación tras su juramento, y estuvo acompañado en todo momento por la primera concejala de su partido, Angélica Sosa.



Una gran cantidad de simpatizantes espero a Fernández en los alrededores del Palacio de Justicia con banderas de la agrupación del alcalde, Santa Cruz Para Todos (SPT).



Gobernabilidad con pactos



Percy Fernández Añez ganó las elecciones municipales, realizadas el pasado 29 de marzo, con el 42, 40% de los votos, representando a la fórmula de Santa Cruz Para Todos (SPT).



La victoria le sirvió para conseguir cinco concejales, lo que obligó a su partido a hacer pactos al interior del órgano deliberante; el Movimiento Al Socialismo (MAS) logró tres concejales y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), también tres.



El jueves a la noche, SPT logró un acuerdo con dos de los tres vocales de UCS, Johnny Fernández y Jesús Cahuana, lo que le garantiza mayoría en el Concejo. El acuerdo aún no alcanzó a Rosario Schamisseddine, que aseguró este viernes que realizará una gestión "independiente" y de fiscalización al interior del legislativo municipal.



Percy, seis veces alcalde



Percy Fernández Añez nació en el barrio de la Capilla el 14 de febrero de 1939, es el menor de siete hermanos. Tiene como profesión la de ingeniero civil, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina.



Su carrera como servidor público comenzó en la década de los años 70, fue miembro del Comité de Obras Públicas de Santa Cruz, y después el primer presidente de la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz.



Fue presidente cívico, ministro de Estado, y senador de la República con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido con el que llegaría a la Alcaldía de Santa Cruz por primera vez en su vida en 1990, cuando la gestión del ejecutivo municipal era solo de dos años.



Con el MNR fue alcalde durante tres gestiones, entre 1990 y 1995, (enero 1990 - octubre 1991; enero 1992 - octubre 1993; enero 1994 - octubre 1995).



Después de dejar la Alcaldía en 1995 no abandonó la política y permaneció como concejal municipal desde 1996 hasta 2004, año que marca la caída de los partidos tradicionales, y en el que decide formar su propia organización política a nivel local.



Retorno a la Alcaldía



En 2005, Percy Fernández logró regresar a la Alcaldía de Santa Cruz con el Movimiento de Unidad Popular (MUP) y en 2010 logra reeditar la victoria esta vez con Santa Cruz Para Todos (SPT), partido con el que llega al 52% de los votos.



La gestión municipal, en la que destacó la construcción de módulos educativos, proyectos viales y otras obras de infraestructura, no estuvo exenta de la polémica debido al carácter del alcalde, e incidentes en los que estuvieron implicados principalmente periodistas.



En 2015 decide postular una vez más a la Alcaldía de Santa Cruz y lo hace respaldado en una fuerte estructura política construida en los últimos diez años al frente del Municipio.



En la campaña no debatió y solo se lo vio a bordo de un bus, lejos de las caminatas y actos que protagonizaba en el pasado. Su edad fue cuestionada por sus opositores, que le pidieron que “vaya a descansar” y dé paso a los jóvenes.



En el cierre de campaña insultó a un seguidor, y fue el último en votar el día de las elecciones, anécdotas ya para un Percy que desde hace una década es invencible en Santa Cruz.