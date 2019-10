Pokémon Go es la sensación, pero Bolivia aún debe esperar

Los portales especializados en tecnología solo hablan de una cosa: Pokémon Go, el famoso juego de realidad virtual de Niantic Labs que a pocos días de su lanzamiento en algunos países está causando un furor entre los amantes del universo Pokémon y de los juegos para smartphone. Sin embargo, por problemas con los servidores, todavía no está disponible en América Latina.



Su éxito radica en algo muy sencillo: trasladar la magia de la serie Pokémon a la vida real. Una vez instalada la aplicación, se activa el GPS y la cámara del celular para que el usuario reciba notificaciones cada vez que se encuentra cerca de uno de los famosos personajes de la saga.

La aplicación permite avanzar y explorar cada rincón de la ciudad donde, en el lugar menos esperado, puede aparecer uno de estos animales.



“En la calle, dentro de casa, en una comisaría... cualquier lugar es susceptible de albergar un pokémon en su interior”, detalla el diario español El Mundo. Tras la alerta, el usuario sólo tiene que apuntar al animal que aparece en la pantalla del smartphone y lanzarle una pokébola tocando la pantalla del celular.



Cada jugador tiene 50 pokébolas para capturar las 150 especies de la primera generación y cada vez que atrapa uno, el sistema tacha de la lista la especie conseguida.



La locura que ha desatado el juego es tan grande que a solo una semana de ser lanzado en Estados Unidos ocupa el primer lugar de las aplicaciones gratuitas más descargadas de Apple Store y está a punto de superar a Twitter en el número de usuarios diarios de Android en ese país. El fenómeno también ha disparado el precio de las acciones de Nintendo en la bolsa bursátil de Japón, alcanzando su mejor momento desde 1983, asegura el portal Gadgetos.



No obstante, luego del lanzamiento en Australia, Nueva Zelanda, Japón y Estados Unidos, la compañía ha decidido parar la expansión del juego debido a problemas con las plataformaspor lo que la llegada de Pokémon GO a otros lugares del mundo, como Bolivia, tendrá que esperar un poco más.



Otras versiones

En países donde aún no está disponible, algunos usuarios han descargado la aplicación de páginas web no oficiales, según señala el diario colombiano El País. Sin embargo, no se recomienda hacerlo por el riesgo de infectar algún virus en el teléfono móvil