Chile afina su dúplica marítima en París

El agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Claudio Grossman, tuvo este miércoles en París (Francia) una reunión clave para afinar los elementos que incluirá la dúplica marítima frente a la demanda de Bolivia.

"Chile no tiene la obligación de negociar acceso soberano con Bolivia", ratificó el representante, que se juntó con su equipo jurídico. El documento debe ser entregado hasta a más tardar el próximo 21 de septiembre, terminando así el proceso escrito del litigio.

Grossman, que estuvo acompañado por los coagentes María Teresa Infante y Alfonso Silva, y el asesor Alberto van Klaveren. El encuentro tuvo lugar, al igual que otras reuniones anteriores, en las oficinas del estudio jurídico británico Freshfields

"No voy a entrar en los pormenores de la defensa de Chile, solo reafirmar que no hay obligación de negociar y además no sería conveniente para las relaciones internacionales establecer que las conversaciones generan una obligación porque lo que pasaría es que nadie conversaría con nadie", dijo.

Explicó que "las cosas van bien encaminadas, tal como se señaló, analizando la decisión de la corte en relación a la objeción preliminar, aquí no está en juego la integridad territorial del país. Y por eso estamos trabajando seriamente pero con gran tranquilidad".