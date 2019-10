Bill Murray aparecerá en la nueva 'Cazafantasmas'

Bill Murray, uno de los protagonistas originales de los "Cazafantasmas", aparecerá en la nueva película de la popular saga cinematográfica que se estrenará el próximo verano, según informó este domingo The Hollywood Reporter.



Por el momento se desconoce el papel que tendrá Murray, que en

"Los Cazafantasmas" (1984) y "Los Cazafantasmas 2" (1989) interpretó al doctor Peter Venkman, uno de sus personajes más recordados.



En el pasado, el actor se ha mostrado reticente a continuar con la serie, en parte por la recepción que tuvo la segunda parte de la saga, y su aparición en la nueva película no ha sido por ahora confirmada oficialmente.



El nuevo filme, que estará dirigido por Paul Feig, retomará la historia, pero lo hará con protagonistas femeninas.



En el reparto aparecen Kristen Wiig y Melissa McCarthy, quienes ya coincidieron en "Bridesmaids", así como Kate McKinnon ("Life Partners") y Leslie Jones ("Top Five").



La película se está rodando actualmente en Boston y su estreno está previsto para julio de 2016.



Dan Aykroyd, otro de los protagonistas originales, tendrá también una aparición en la nueva producción, según el diario Daily News.



Además de esta secuela, Sony Pictures Entertainment trabaja en nuevos contenidos relacionados con la saga, incluida otra película que podría protagonizar Channing Tatum, según informaciones publicadas en los últimos meses por medios especializados.