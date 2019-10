Evo insiste en que EEUU bloqueó la declaración de la Cumbre de Panamá

El presidente de Bolivia, Evo Morales, responsabilizó este domingo a Estados Unidos de haber bloqueado la declaración de la VII Cumbre de las Américas, que concluyó sin un documento de consenso firmado por los 35 gobiernos asistentes al foro.



Morales dijo que de esta manera se echó por la borda 4 meses de negociaciones previas a la cita de Panamá.



"Llega el presidente Obama y no acepta el documento", señaló Morales en un acto realizado en Colomi, Cochabamba.



"Un punto era importante: la salud, que es un derecho humano, y el gobierno de EE.UU. no acepta que la salud sea un derecho humano", deploró.



Denunció, asimismo, que EEUU se opuso, lo mismo, a la transferencia de tecnologías sin condiciones a los países en vías de desarrollo.



Por último se quejó por la decisión de la Casa Blanca de rechazar el apoyo que 33 de los 35 países que se acreditaron en la Cumbre brindaron a Venezuela, declarada como amenaza para la seguridad de Estados Unidos por el gobierno de Washington.



Cuba y Estados Unidos



A pesar de las críticas lanzadas contra el gobierno de Barack Obama, el presidente boliviano saludó el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, y espera que en esta nueva etapa se solucionen las "injusticias" cometidas contra la isla.



"Saludamos la nueva etapa que inicia entre Cuba y EE.UU. Esperamos que EE.UU. devuelva Guantánamo a Cuba y que EE.UU. levante el bloqueo económico a Cuba", dijo Morales.



El presidente agregó que no se trata de una ayuda a Cuba, sino de ua obligación de los Estados Unidos para resarcir "los daños por 50 años de bloqueo a Cuba".



Reunión con equipo jurídico



Este lunes el presidente Evo Morales se reunirá en Santa Cruz con el equipo jurídico nacional e internacional responsable de la demanda marítima contra Chile, para conocer los argumentos que planteará Bolivia sobre la competencia que tiene la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda boliviana, confirmaron fuentes de la Cancillería.



La reunión empezará a las 9:30, será presidida por el presidente Morales, estará acompañado por el canciller David Choquehuanca, el agente ante la Corte Internacional de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé; el portavoz de la demanda, Carlos Mesa; los abogados internacionales, los españoles: Antonio Remiro Brotons, Jorge Cardona Llorens y Rosa Riquelme y el argentino Marcelo Kohen. También estará presente Héctor Arce, Procurador General del Estado.



La reunión se estima durará hasta las 11:00, y se tiene previsto que el Mandatario ofrezca una declaración pública.



En el mes de febrero, el gobierno adelantó que este encuentro se conocerán los argumentos de Bolivia en respuesta a los alegatos de Chile sobre la excepción preliminar que presentó en la que solicitó a la CIJ que se declare incompetente para resolver la demanda boliviana.