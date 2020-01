No hay diálogo y acusan intransigencia dirigencial

Hoy no se iniciará el diálogo. Los dirigentes del sector cooperativista se encuentran en los diferentes puntos de bloqueo y no pudieron llegar hasta la vicepresidencia, mientras que el Gobierno reiteró que puede instalar conversaciones sin que se levanten los bloqueos. La nueva cita es para mañana a las 08.00.



"El directorio de FENCOMIN no puede concentrarse para iniciar este diálogo, los dirigentes están en varios puntos del bloqueo y nos han pedido que el diálogo sea mañana a las 08.00 de la mañana", señaló el titular de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



Conoce más: Illanes dice que "está bien" y pide que surja el diálogo



La autoridad lamentó que la búsqueda de soluciones "está demorado por la intransigencia de algunos dirigentes (...) El diálogo va a iniciar en el momento en el que no exista ningún punto de bloqueo, esta es una señal que los dirigentes han comprendido".



Minutos antes de las palabras de la autoridad, desde Panduro, carretera La Paz-Oruro, se reportaba un nuevo enfrentamiento entre la Policía y los mineros. En ese sector se encuentra "retenido" el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes. Quintana instó a que se lo libere.



Lea también: Ministro Romero acusa a mineros de "buscar" bajas



"Sigue detenido el viceministro (Rodolfo) Illanes en Panduro, estamos comunicándonos permanentemente con él y ojala, como una señal de apertura, pudieran liberarlo para que eso ayude a mejorar el clima de diálogo que vamos a tener mañana. Es un lamentable error que están cometiendo algunos dirigentes", agregó el ministro.



Sobre el pedido de liberación de detenidos, realizado por los mineros como condición para llegar a conversar, Quintana afirmó que "el poder Ejecutivo no detiene, esa es una competencia de la Fiscalía", a tiempo de lamentar el deceso de dos cooperativistas.