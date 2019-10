Elío dice que su renuncia es decisión de superiores

El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, dijo que su salida de esa cartera de Estado depende de sus superiores. La ciudad de El Alto presiona para que dimita, tras calificar como un "autoatentado" los hechos vandálicos que cobraron 6 vidas.



"Esas son decisiones que toman niveles que no están dentro de mis atribuciones. Yo he cumplido con todo lo que he tenido que cumplir, supervisando y estando en el lugar de los hechos (...) No hay motivo para culpar a personas", manifestó en entrevista con "Panamericana"



Puedes ver: El Alto presiona por la salida de Marcelo Elío



Esta jornada se difundió un video en el que se lo ve hablando con el comandante de la Policía, Édgar Téllez, en el que supuestamente señala que se debe descartar la idea de un "autoatentado". La oposición presentó la prueba.



"Es un video que lo han trucado, lo han modificado a su gusto y antojo. En ningún momento hablamos de descartar el autoatentado, estamos hablando de atropello. El senador opositor Arturo Murillo está manejando de manera malintencionada por Unidad Nacional", explicó el funcionario.



Lee también: El Alto declara persona no grata a Marcelo Elío



Elío se refirió además a la instrucción del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que le solicitó no emitir juicios de valor sobre los hechos acaecidos en la urbe alteña. La autoridad se encuentra en el ojo de la tormenta tras sus afirmaciones.



"Hemos recibido con toda disciplina, no estamos emitiendo ningún juicio de valor en cuanto a lo que ha sucedido en El Alto. Estamos dejando que las investigaciones hallen la verdad por todo lo que ha sucedido. Es la investigación que va a esclarecer todo", manifestó la autoridad.



Audio de la entrevista a Elío:,