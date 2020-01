Arrien-Gomez: arte y ecología en los muros

Mariano Arrien-Gomez se recuerda garabateando las paredes de su casa cuando era chico, esa fase ‘artística’ por la que casi todos los niños pasan. Él lo hacía para imitar a su padre, Carlos, un artista aficionado boliviano a quien considera una de sus mayores influencias. Esa fue su primera relación con los lápices, después vinieron los pinceles y la brocha, con los que estuvo trabajando en su natal Washington (su padre se fue muy joven a estudiar y a trabajar allá, donde se casó) haciendo ilustraciones y diseños, pero también pintando paredes y muros, algo que para él es una experiencia increíble y es lo que hizo que en una de sus visitas a Santa Cruz decidiera quedarse y expandir más este trabajo.



“Pintar en los muros es algo bien primitivo, algo que los humanos hemos estado haciendo desde el comienzo de los tiempos”, reflexiona Arrien-Gomez.



Su primera obra a gran escala la hizo en la habitación de unos amigos que admiraban sus ilustraciones. Luego pintó cuatro grafitis más en Estados Unidos.

Línea ecológica



Arrien-Gomez quería viajar por el mundo y seguir con su arte, pero en una de sus últimas visitas a Santa Cruz pensó que este sería un buen lugar para asentarse por un tiempo y seguir con su obra. Desde hace dos meses reside acá, participó del festival gráfico La ola urbana, que organizó el colectivo Arterias Urbanas, pintó dos murales en los que afirma su visión ecológica: un oso jucumari y una paraba azul. “Con estas imágenes quiero llegar a la conciencia de algunas personas para que piensen en la riqueza natural de su país”, explica.



Recientemente terminó un mural más, en el centro comercial Las Brisas, en el que plasmó un jaguar. “Me encantó la idea de hacer un jaguar sin mostrar su silueta”, dice el artista sobre este último trabajo, en el que solo se percibe la mirada y las manchas del felino. “Creo que ser muy literal te limita. Quería mostrar la esencia del jaguar sin mostrar su forma, y que se sienta vivo”, señala.

Mirada



Arrien-Gomez ve que, a diferencia de Estados Unidos, en Santa Cruz el pintar grafitis es una actividad que aún se considera novedosa, aunque ya no sea nueva. “Allá cada muro es un espacio posible”, recalca Arrien-Gomez, que prefiere trabajar con brocha y proyector antes que con aerosol. “Me gusta lo nítido, lo exacto. Algunos trabajos que tengo son bien geométricos. Me gusta más la brocha que el aerosol porque deja una textura diferente y me gusta más el trabajo manual”, señala.