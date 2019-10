Evo: Correa no buscará la repostular por su familia

El presidente Evo Morales reveló que su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, no buscará una nueva postulación por estar con su familia, a diferencia de él, que busca quedar habilitado mediante la consulta popular del 21 de febrero.



"Correa me dijo: ‘presidente, no voy a ir a la repostulación’, y yo le pregunté por qué y me dijo: ‘la familia’. Su esposa es europea y (me explicó que) ‘estoy distanciado de mi familia’", aseveró en conferencia de prensa.



En Ecuador se debate un artículo transitorio en la que todos los “potenciales beneficiarios” de la enmienda constitucional sobre la reelección indefinida, “básicamente el presidente y los asambleístas”, no sean candidatos en el 2017.



La autoridad ecuatoriana, en un acto público, preguntó: "¿Si o no que ya es hora de que me retire no más y que vengan otros?", a lo que los asistentes dijeron que "no", por lo que agregó "lo importante no es que se reelija Rafael Correa, es que se reelija la revolución ciudadana”.



Morales señaló que existen personas para las que la familia está antes del pueblo, incluso algunos de sus ministros, pero ratificó que en su caso primero está la población antes que sus seres queridos, por lo que seguirá trabajando por el país.