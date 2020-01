Recuperan 5 motos por anuncios en Facebook

La Policía recuperó en las últimas horas cinco motocicletas robadas, luego de que una publicación Facebook diera indicios sobre un ladrón serial de este tipo de motorizados en El Alto, informó el coronel Luis Aguilar, director nacional de Diprove.



Según el relato del jefe policial, el ciudadano Luis Aguirre sufrió el robo de su motocicleta el pasado 29 de agosto y no descansó en el intento de recuperarla, hasta que el martes se sorprendió al ver que su motorizado estaba siendo ofrecido en Facebook.



Diprove armó un operativo en la zona de Senkata y sorprendieron al ladrón en posesión de la moto robada, a la cual le había cambiado placas, según la agencia Erbol.



Los policías interrogaron al antisocial, quien confesó tener otras motocicletas robadas en un taller. Se verificó estos vehículos y se describió que también tenían denuncia de robo.



Pero las relevaciones no terminaron ahí. El padre del detenido señaló que había otras dos motos en un taller de Vilaque. La Policía recorrió unos 100 kilómetros hasta esa población donde halló los motorizados con las placas cambiadas.



Con relación a otro caso, el coronel Aguilar informó también que se recuperaron dos vagonetas Toyota Caldina, que fueron robadas a taxistas “pildoreados”. La primera se encontró en Oruro y la segunda en La Paz, ambas conducidas por personas que no son los dueños legales.