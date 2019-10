Harrison Ford volverá a ser Indiana Jones en 2019

Harrison Ford volverá a ponerse bajo las órdenes de Steven Spielberg para interpretar de nuevo a Indiana Jones, cuya quinta entrega llegará a los cines el 19 de julio de 2019, según anunció este martes Disney.



"Indiana Jones es uno de los grandes héroes de la historia del cine y no podemos esperar más para llevarlo de nuevo a la gran pantalla en 2019", aseguró en un comunicado el presidente de The Walt Disney Studios, Alan Horn.



"Es excepcional tener una combinación tan perfecta que incluya director, productores, actor e historia, y no podemos estar más contentos de embarcarnos en esta aventura con Harrison y Steven", precisó.



La cinta sobre las nuevas peripecias del famoso arqueólogo y explorador todavía no tiene título, pero será producida por Kathleen Kennedy y Frank Marshall, quienes han estado vinculados a la saga desde el principio.



Ford se puso por primera vez en la piel de Indiana Jones en 1981 en "Los cazadores del arca perdida" (también conocida como "En busca del arca perdida").



La historia y el personaje, creados por George Lucas, triunfaron en todo el mundo y dieron pie a dos secuelas esa misma década: "Indiana Jones y el templo de la perdición" (o "Indiana Jones y el templo maldito") en 1984 e "Indiana Jones y la última cruzada" en 1989.



En 2008 llegó el esperado retorno con "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal", con el que la franquicia rozó los 2.000 millones de dólares de recaudación total a nivel global.



Ford, de 73 años, está encarnando de nuevo a los personajes icónicos que han marcado su carrera. En diciembre interpretó a Han Solo en la última entrega de Star Wars y en 2018 dará vida otra vez a Rick Deckard en el regreso de "Blade Runner".



En el video que encabeza esta nota puede ver un tributo a la trilogía original de la saga de Indiana Jones, elaborada por un fan y colgada en YouTube.