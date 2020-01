El estado de la salud es el nuevo límite de la maternidad

Cada vez más mujeres deciden ser madres a una edad en la que fácilmente podrían ser abuelas. La barrera de la menopausia, que durante siglos fue la frontera natural de la maternidad, se derrumbó gracias a avances médicos y los especialistas ya no ven límites en la edad, sino en las condiciones de salud de la mujer que quiere ser madre. Sin embargo, el riesgo de tener complicaciones durante el embarazo y el parto aumenta considerablemente con los años.



Recientemente se conoció el caso de una mujer de 64 años, cuya identidad se mantiene en reserva, que dio a luz a mellizos en Burgos (España) gracias a un tratamiento de fecundación in vitro que se había realizado en Estados Unidos. Lo sorprendente es que la flamante mamá fue primeriza a los 58 y que no se trata de la primera que da a luz pasados los 60, ni la más longeva y posiblemente no será la última.



El récord de la mujer más longeva en haber dado a luz, lo tiene la hindú Rajo Devi Lohan quien en 2008 tuvo mellizos cuando ella tenía 70 años. Según reveló el periódico Daily Mail, luego del parto se encontraba débil y le costó recuperarse de las complicaciones derivadas de su embarazo por fertilización in vitro.

Más de una opción

Actualmente, la estimulación ovárica y la fecundación in vitro permiten que mujeres que se hallan en los umbrales del ciclo reproductivo puedan ser madres. Pero no solo eso, una vez que se cruza esta línea, la puerta tampoco se cierra: el embarazo sigue siendo posible fecundando en laboratorio un óvulo de donante que se implanta posteriormente en la mujer o mediante la congelación de los propios óvulos, señala El País.

¿Hasta cuándo?

La edad no es decisiva si el estado de salud de la mujer puede soportar un embarazo y un parto (habitualmente con cesárea) porque el útero no envejece, lo que se extinguen son las reservas de óvulos propios alrededor de los 44 años, señala El País.

Prácticamente sin límites médicos, y una tendencia a maternidades tardías creciente, el debate está centrado en cuestiones éticas y sociales