Obama anuncia apoyo a la candidatura de Clinton

Barack Obama anunció este jueves su apoyo a la candidatura de Hillary Clinton a sucederlo en la presidencia de Estados Unidos, al indicar en un mensaje de video que "estoy con ella".



Tras una dura campaña primaria en el Partido Demócrata y luego de reunirse este jueves con el frustrado aspirante Bernie Sanders, Obama felicitó a Clinton por "hacer historia".



"Decenas de millones de estadounidenses hicieron oír sus voces. Hoy sólo quiero añadir la mía", dijo. "No creo que haya alguien tan calificado para este cargo", añadió.



"He visto su juicio. He visto su dureza. He visto de cerca su compromiso con nuestros valores", señaló Obama en respaldo de Clinton.



El presidente había recibido anteriormente por más de un hora al senador Sanders en el Salón Oval de la Casa Blanca, en un intento por sanar las heridas en el partido Demócrata.



Clinton agradeció la manifestación de confianza de Obama. "Honrada de tenerte conmigo @POTUS"!, tuiteó la exsecretaria de Estado.



La campaña de Clinton anunció en tanto que un primer acto conjunto con Obama tendrá lugar en Green Bay, Wisconsin, el miércoles 15 de junio.



Sanders "trabajará" para derrotar a Trump



Bernie Sanders no reconoce su derrota pero adoptó un tono más conciliador al expresar su voluntad de trabajar junto a Hillary Clinton, que será la candidata demócrata a la Casa Blanca, para vencer Donald Trump en los comicios de noviembre.



Tras reunirse durante una hora con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, Sanders -que no se refirió a sus conversaciones con el mandatario- tendió la mano a Clinton.



"Estoy impaciente por reunirme con ella próximamente y ver cómo podemos trabajar en conjunto para vencer a Donald Trump y crear un gobierno que nos represente a todos", afirmó el legislador al término de la reunión con Obama.



Pese a que el septuagenario senador por Vermont sigue aún técnicamente en carrera, ya se sabe que la Convención Demócrata de fines de julio en Filadelfia designará a su rival partidaria como postulante a la presidencia.



"En mi mente, como en la de la mayoría de los estadounidenses, Donald Trump sería claramente un desastre como presidente", agregó.

"Es obvio que haré todo lo que esté en mi poder (...) para asegurarme que Donald Trump no sea presidente", añadió.