¿Estás cometiendo estos 4 errores al despertar?

Hay algunos errores que muchas personas cometen en las mañanas que tienen un impacto negativo en el resto del día.



La buena noticia, es que todos estos hábitos tienen una manera de combatirlos. Mira estos 4 errores que podrían estar afectando tu día según un análisis en el blog Thrive Market y que fue publicado en el portal ABC.



1. Postergar la alarma hasta el último momento posible. Se trata de esos "cinco minutitos más" que fácilmente se pueden convertir en media hora o más. Está demostrado científicamente que esos minutos extra de sueño no son de buena calidad y que afectan nuestro ritmo circadiano.



2. Saltarse el desayuno. No por nada se dice que es la comida más importante del día y omitirla tiene consecuencias el resto del día, porque seguramente comerás más y tendrás menos energía. Un café no es suficiente, trata de aportar nutrientes a tu cuerpo en la primera hora del día.



3. Despertar y ver el celular. Si lo haces antes de domir, puede provocar ansiedad o insomnio y hacerlo en cuanto te despiertas es síntoma de poca organización y provoca más tendencia al estrés y los nervios. Antes de pensar en tus redes sociales, dedica unos minutos a meditar, respirar y estirar tus músculos.



4. Dormir menos para hacer ejercicio. Mucha gente deja de dormir 8 horas cada noche para levantarse temprano e ir al gimnasio o a trotar. Si se hace un hábito, estarás dañando tu salud por la falta de sueño y tus músculos no podrán recuperarse del ejercicio. Además, dormir poco ocasiona que tengas más hambre durante el día.