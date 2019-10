Cuatro asaltos en el lapso de siete días

El miércoles, delincuentes asaltaron dos negocios de los que se llevaron más de Bs 80.000. El primero ocurrió a las 14:40 en la distribuidora de alimentos Ecuabol, en el tercer anillo y la avenida Piraí, donde los ladrones golpearon al dueño para quitarle Bs 30.000.



El otro hecho se registró más tarde en la avenida Cristo Redentor pasando el séptimo anillo, donde dos sujetos redujeron al personal y a los clientes de la importadora de repuestos Megapartes, y sustrajeron $us 7.000, dijo el fiscal Ángel Álvarez.



Estos casos se suman al asalto del sábado en la agencia del Banco Fassil del tercer anillo y la avenida Busch, de la que los antisociales sustrajeron Bs 10.000 y de $us 3.000.



El jueves 15 hubo el atraco a la importadora Suiza que funciona en una esquina de las calles Florida y Libertad, donde cuatro delincuentes golpearon a un funcionario y sustrajeron, al menos, 60 relojes de altos precios, pero con la acción valiente de un trabajador y de un guardia de seguridad, la Policía capturó a tres de los autores, mientras que busca al prófugo Gadiel Torrico Aguilera.



La noche del miércoles, en el quinto anillo y la av. Cristo Redentor, dos desconocidos causaron heridas graves en un brazo a Yasir Zabala Maitano (19) en el fallido intento de quitarle el celular.



Asimismo, en Puerto Quijarron se registraron tres robos agravados. El primero el sábado 17, en la agencia del banco Eco Futuro, de donde se llevaron Bs 87.240 y $us 8.625; el segundo fue el domingo en un restaurante del que sustrajeron una camioneta, y el lunes asaltaron a un cambista, al que despojaron de 8.000 reales, Bs 25.000 y $us 1.700. El comandante de la Policía, Juan Carlos Arauco, aseguró que los casos están siendo investigados.