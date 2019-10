Mesa ratifica descontento con repostulación de Evo

El expresidente y portavoz de la causa marítima de Bolivia, Carlos Mesa, ratificó su disconformidad a la posible tercera reelección del presidente Evo Morales, que será sometida a referéndum de reforma constitucional la próxima gestión.



"No soy partidario de una reelección indefinida, ni de una reelección por más periodos del presidente Morales y lo expreso con todo respeto. Es una posición que no tiene nada que ver con una actitud política personal mía", señaló el historiador tras un acto público en plaza Murillo.



Conoce más: “Agrandamos el respeto a nuestra demanda”



Además, el destacado representante de la causa nacional, manifestó que "quiero aclarar que no tengo la menor intención de participar en política, estoy haciendo una trabajo que tiene una gran responsabilidad para mí: que es el tema del mar",



No es la primera vez que Mesa expone su desagrado a que el primer mandatario permanezca en el poder, en 2013, cuando se debatía una interpretación a la Constitución Política del Estado (CPE) para habilitar a Morales como candidato, también dijo no estar de acuerdo. ,

La reelección del presidente es inconstitucional— Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) febrero 15, 2013 n