Los niños, el símbolo del horror de la guerra siria

Como el pequeño Omran, herido en un bombardeo en Alepo, los niños sirios se han convertido por su vulnerabilidad en las víctimas que mejor simbolizan los horrores de una guerra que devasta el país desde hace más de cinco años.



Las imágenes de este niño de cuatro años cubierto de sangre y polvo, sacado de los escombros tras un bombardeo en Alepo, han conmovido al mundo entero, y han invadido las redes sociales y los medios.



En septiembre de 2015, la foto de otro niño, el pequeño Aylan de tres años, yaciendo ahogado en la orilla de una playa turca, también dio la vuelta al planeta, como símbolo del drama de los refugiados sirios.



"No es lugar para niños"



Unos 3,7 millones de niños sirios, un menor de cada tres, nacieron después del inicio del conflicto que comenzó, el 15 de marzo de 2011, y han crecido en un contexto de "violencia, miedo y desarraigo", según un informe de Unicef publicado en marzo, titulado "No es lugar para niños".

En total, el conflicto afecta hoy a 8,4 millones de niños sirios, más del 80% del total, ya sea en Siria o exiliados, según Unicef.



Cerca de 15.000 niños muertos



Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), más de 14.700 niños han muerto desde 2011 en el conflicto (balance a 8 de agosyo de 2016), la mayoría en bombardeos. Decenas de ellos han muerto de hambre o por falta de medicamentos en localidades asediadas y otros, en ataques con gas.



En Alepo, ciudad del norte clave en el conflicto y dividida entre el régimen y los rebeldes desde 2012, los niños representan el "35% de las víctimas", según la ONG Save the Children.



Comida para animales



Según Unicef, la mitad de las 600.000 personas sometidas a asedio son niños. En marzo, la agencia de la ONU afirmaba que entre los niños que vivían en localidades bajo asedio, algunos se habían visto obligados a comer comida para animales u hojas para sobrevivir.



Según Human Rights Watch, en cinco años y medio de guerra, al menos 1.433 menores han sido encarcelados, pero solo 436 han sido liberados.



Es el caso de Ahmed al Musalmani, de 14 años, detenido en 2012 cuando los soldados sirios encontraron en su móvil una canción que criticaba al régimen del presidente Bashar al Asad. Ahmed acabó muriendo en prisión.



2,8 millones de niños no escolarizados



En marzo Unicef estimó que 2,1 millones de niños ya no iban a la escuela en Siria. En los países vecinos, más de 700.000 niños sirios no tienen acceso a la educación, en particular en Turquía y Líbano, donde las escuelas están superpobladas y carecen de medios.



En esos países, una gran parte de los niños se ven obligados a trabajar o mendigar para contribuir al sustento de sus familias o bien porque están solos.