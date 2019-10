Nueve medios publican directo en Facebook

Facebook se alió a nueve editores de noticias para lanzar una función que les permitirá publicar artículos directamente en el muro de noticias de la red social y de esa forma aumentar sus ingresos publicitarios, anunció la empresa este miércoles.



Compartir artículos en la aplicación móvil de Facebook es cada vez más común, pero actualmente toma ocho segundos cargar los textos, un tiempo más extenso que todos los contenidos propuestos por la red social.



Esta nueva función, denominada "Instant Articles" (Artículos instantáneos), divide por 10 el tiempo de espera para su carga, según Facebook.



The New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC, The Atlantic, The Guardian, BBC News, Spiegel y Bild, tendrán la ventaja de poder mantener los ingresos de publicidad integrados a sus artículos.



Asimismo, los editores podrán usar la experiencia de Facebook para mejorar la rentabilidad de la publicidad.