Rafa Nadal habla de su deseo de ser padre

Rafael Nadal, el tenista y 15 veces ganador de Grand Slam compartió detalles de su vida íntima en una entrevista como nunca lo había hecho antes: Juan Mónaco, extenista argentino, amigo suyo y parte del programa Con amigos así (KZO), lo hizo y le logró sacar por menores desde cómo es que logra mantenerse vigente y su deseo de ser padre.

La charla se realizó en el yate de Nadal, mientras estaba de vacaciones en Ibiza, y se divide en tres partes. En la primera el tenista español habla de su carrera y sobre cómo fue volver a las grandes ligas tras su obligado reposo por lesión. "Fue clave mantener la ilusión. El cuerpo lleva unos meses respetándome y eso es algo vital, si no sería prácticamente imposible. Dicho esto, yo creo que el año pasado ya estaba a un nivel alto cuando me lesioné (…) Sí que es verdad que 2015 fue un año complicado a nivel mental. Después de eso creo que me había recuperado". dijo el tenista.

En cuanto a la rivalidad entre él y Roger Federer aseguró que no hay pelea entre ellos. “Yo siempre he hecho mi camino. Somos los dos que estamos mejor clasificados, pero dependerá de lo que seamos capaces de hacer de aquí hasta final de año. Veremos qué es lo que pasa por luchar por el número 1”, reconoció Rafa Nadal.

En la segunda parte de la entrevista Rafa, de 31 años, se abrió más que de costumbre y habló de su vida privada. ¿Te pasa por tu cabeza comenzar a formalizar o formar una familia? ¿Te gustaría ser padre?”, le preguntó Mónaco. Y él le respondió que le encantaría tener algunos hijos, que es una persona a la que le encantan los niños, que es muy familiar, y evidentemente que sí que le gustaría formar una familia. "Pero también te digo que hoy es verdad que van pasando los años y habrá que tomar una decisión, me gustaría empezar a hacer todo eso cuando mi vida deportiva se termine”, confesó Nadal en un arranque de sinceridad pocas veces visto.

También Rafa reconoce que si su vida deportiva se alarga mucho tendrá que contemplar formar su familia antes de retirarse. Y es que el tenista reconoció que tener una familia y competir a su nivel es complicado, pero resalta que sobre todo lo es para los niños. “Tener que viajar tanto, no sé si es lo ideal para ellos".

En la tercera y última parte de su encuentro, Rafa Nadal contó de sus días libres. “Me gusta salir con los amigos y estar con la familia e ir al mar. Me gusta jugar al golf. Me gusta el fútbol, pero ya no juego tanto”.

Y en cuanto a su equipo del alma, el Real Madrid, aseguró que tiene un “grandísimo” equipo y que de tener que apostar por un fichaje lo haría por Mbappe. "Me gusta. Es joven y la inversión es grande, pero yo apostaría por él", finalizó.