Los jóvenes prefieren oír música desde el celular

Los teléfonos móviles avanzan para reemplazar a los ordenadores como dispositivo más utilizado para escuchar música, especialmente en los países desarrollados, indica un estudio presentado este martes en Londres por la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI, en sus siglas inglesas).



El informe "Music Consumer Insight Report 2016", elaborado por la empresa de estudios de mercado Ipsos Connect, revela que los móviles son además el aparato preferido por los usuarios de servicios de "streaming" (transmisión en directo) con suscripciones de pago.



El estudio, que analiza los hábitos de consumo en el entorno digital, se realizó entre usuarios de internet de 16 a 64 años en los trece principales mercados de venta de música en el mundo, que representan el 84 % del mercado mundial de música grabada.



Estos países son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, Italia, Suecia, Australia, Japón, Corea del Sur, Brasil y México.



El informe destaca la posición dominante de YouTube entre los servicios de música -el 82 % de visitantes del sitio lo usa para ver vídeos musicales-, si bien los consumidores acceden principalmente a la música que conocen, y sirve poco para descubrir novedades.



Los autores observan que YouTube no remunera de forma justa a los artistas, al amparo de una legislación desfasada que no fue diseñada para este tipo de servicios.



Otra conclusión es que un 71 % de los usuarios de internet de 16 a 64 años acceden a música "online" licenciada por los productores, al tiempo que los servicios de audio en "streaming" de pago están aumentando su popularidad, especialmente entre los menores de 25 años.



Actualmente, un tercio de las personas de entre 16 y 24 años disfrutan de ese tipo de acceso por suscripción.



Según el estudio, los jóvenes están "muy comprometidos con la música": un 83 % de entre 13 y 15 años escucha música de servicios legales y la mayoría se muestra dispuesta a pagar para disfrutar de sus temas favoritos.



No obstante, la infracción de la propiedad intelectual sigue siendo un problema importante: más de un tercio de los usuarios de internet accede a contenidos musicales no autorizados, y la mitad de la población de 16 a 24 años descarga ilegalmente desde sitios como YouTube.