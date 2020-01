El ‘vice’ cede, cambia gerente en la Caja y el conflicto acaba

El vicepresidente Álvaro García Linera cedió por la mañana; por la tarde, la ministra de Salud, Ariana Campero, posesionó al médico Juan Carlos Meneses Poma como nuevo gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), y eso derivó en el final de la movilización que estuvo activa por dos semanas.



En un acto en Palacio, el vicepresidente manifestó que “hay un pequeño grupito que no está pensando en la salud, sino en las pegas, en los contratos, en las comisiones, y son los que se lanzan a estos paros”.



El martes, el mismo García Linera había informado de que el entonces gerente de la CNS, Juan Alfredo Jordán, se iba a quedar tres meses y se iría tras garantizar las auditorías externas e internas a la Caja. Pero, cambió de opinión en 24 horas, y ayer por la mañana sentenció: “He decidido que en las siguientes horas voy a cambiar al director de la CNS, será removido, vamos a colocar a otra persona y no coordinaré ni pediré una terna a la COB, porque ese es el punto de partida de la corrupción, ahí se compran cargos... Pedían cambio del director, lo haré, pero no colocaré al que ellos me piden porque eso sería aceptar, otra vez, que entre una persona vinculada a una rosca mafiosa que buscará hacer negociados”.



El dirigente de Fensegural, Boris Villa, respondió con una amenaza de juicio a García Linera. “Pediremos garantías en el país y fuera, no puede mancharnos así, que no permitirá que formemos ternas para que se hagan negociados. Qué forma de solucionar un conflicto, pero abrir otro en el ámbito legal; nos tendremos que ver en la justicia ordinaria, porque la COB no permitirá que se manche a la organización. Hemos apoyado los referéndums, las reelecciones y ahora había sido corrupta”, respondió Villa.



El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, ratificó a Erbol que sigue vigente la movilización de los trabajadores de la Caja y la convocatoria

a paro general de 48 horas para la próxima semana, a pesar de que el Gobierno decidió cambiar al gerente de esta entidad.

“No basta la destitución”, dijo Mitma, a tiempo de señalar que también exige una ley para garantizar la estabilidad laboral ante los preavisos y rechaza que se utilice dinero del fondo de pensiones para créditos agropecuarios. “Las movilizaciones ya están decididas”, agregó el ejecutivo.



Por la tarde, la ministra Campero posesionó a Juan Carlos Meneses. El nuevo ejecutivo agradeció la confianza depositada en su persona. “Mi propuesta estará centrada en la intervención de la Caja y la seguridad social a corto plazo, mejorar la atención y reducir así la insatisfacción con relación a la institución”, manifestó.



La ministra Campero deseó éxitos al funcionario, le brindó su apoyo y lo conminó a que busque en el seguro una atención con calidad y calidez al paciente, “una gestión planificada técnicamente basada en su especialidad, que se basa en la gestión en calidad y auditorías médicas. Será uno de sus fuertes”, aseguró.



El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, quien asistió al acto, señaló: “Habiéndose procedido al cambio, no hay motivos para que la dirigencia insista en algún tipo de conflicto, continuaremos reflexionando a los dirigentes”. El viceministro ya no quiso volver a analizar la destitución de Jordán.

Se limitó a decir que ese tema estaba superado y había que dar paso a la solución.

Debate y decisión

En horas de la mañana, poco después de que el presidente en ejercicio hiciera el anuncio, se generó un enfrentamiento entre policías y dirigentes en la puerta del edificio de la CNS.

Cuando retornó la calma, los dirigentes exigían que llegue un documento que confirme que Jordán sería destituido.



Tras el anuncio oficial, se generaron dos reuniones. Cerca de la plaza Murillo, los médicos, y en el coliseo de la UMSA, los trabajadores.

Ambos sectores se tomaron su tiempo para analizar.

Poco después de las 20:00, la dirigencia de los médicos salió ante los medios y suspendió las movilizaciones.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, alrededor de las 18:00, había señalado que el nuevo gerente estaba afiliado, pero puso en duda que esté preparado para el cargo “porque es joven y se requiere mucha experiencia; creo que le falta, pero aún estamos analizando”, advirtió.



Ya no salió a la conferencia de prensa final. Un dirigente leyó un comunicado que señalaba la suspensión de las medidas de presión, pero a condición de que hasta la próxima semana se concrete una reunión con la ministra de Salud para conversar sobre el proceso de institucionalización.



El dirigente de Fensegural, Boris Villa, compareció ante los medios para confirmar que el paro se levantaba y recordó que el Gobierno debe respetar las dirigencias sindicales, porque gracias a ellas Evo Morales es presidente