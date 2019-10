Farc retoma diálogo con el Gobierno de Colombia

El proceso de paz colombiano abrió este miércoles un nuevo ciclo de negociaciones en La Habana entre las críticas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) al presidente Juan Manuel Santos por la versión "sesgada" que ha ofrecido en Europa sobre el país, si bien la guerrilla abogó por superar "desavenencias" y pactar una tregua bilateral.



El insistente reclamo de las Farc por acordar un alto el fuego marcó este miércoles el comienzo de la ronda 38 de las conversaciones de paz, en un momento de recrudecimiento del conflicto y fuerte ofensiva del grupo rebelde y entre la llamada del presidente Santos a acelerar las negociaciones, expresada de nuevo ayer desde Oslo (Noruega).



"Las Farc ponemos de lado las desavenencias, y a pesar de las incoherencias del discurso y de las acciones gubernamentales que lo que hacen es incendiar al país, una vez más nos manifestamos por un acuerdo de cese bilateral del fuego que traiga alivio y nuevas

esperanzas a nuestro pueblo", afirmó la insurgencia en un comunicado

leído este miércoles en la capital cubana.



En esa declaración, los rebeldes extendieron una invitación al Gobierno para "deponer las contradicciones", realizar "un acto de profunda reflexión" e "intentar un acuerdo que pare la confrontación inmediatamente".



Tregua pactada



Para las Farc, que el pasado 22 de mayo suspendieron un alto el fuego unilateral e indefinido que había comenzado en diciembre, es innecesario esperar a un acuerdo de paz definitivo para llegar a una

tregua pactada y más bien se trata de una "cuestión de voluntad

política".



El Gobierno colombiano, cuyos negociadores encabezados por Humberto de la Calle no realizaron hoy comentarios al inicio del

ciclo, parece inamovible en su posición de que no habrá un alto el

fuego bilateral antes de que concluya el proceso de paz, y Santos

volvió a dejar en claro esa decisión ayer en su discurso en Oslo.



El mandatario, que abrió esta histórica negociación con la guerrilla en agosto de 2012, advirtió de que precisamente porque no habrá tregua es necesario "intensificar las conversaciones" y sellar la paz en La Habana, sede permanente de la mesa de diálogos.



Críticas a Santos



La insurgencia se centró este en buena medida en criticar los pronunciamientos del presidente durante la gira para recabar apoyo internacional al fin del conflicto que lo llevó en los últimos días

a Bélgica, Italia, Suecia y Noruega, país que junto a Cuba es

garante del proceso de paz colombiano.



"El mencionado discurso está plagado de distorsiones y de

mentiras poco piadosas. Colombia no es el país de las maravillas

bosquejado en Oslo, sino el tercero más desigual del mundo", opinó

este miércoles la guerrilla.



Además, las Farc tacharon de "incoherente" la difusión del

proceso de paz en Europa de Santos, y consideró que sus puntos de

vista al explicar los acuerdos parciales alcanzados hasta ahora por

la mesa de negociaciones "son una sesgada puesta en escena de lo

pactado".



Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recordaron

que Noruega, al igual que Cuba, en su condición de garantes, así

como otros foros y organismos internacionales, han alzado voces para

pedir el cese de la guerra durante los diálogos.



"Las Farc respondemos afirmativamente. Procedamos ya", apuntaron.



En La Habana, los negociadores continuarán este ciclo debatiendo

sobre el tema de las víctimas y, en paralelo, proseguirán los

trabajos de la subcomisión técnica encargada de perfilar el punto

del alto el fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas por

parte de la guerrilla.