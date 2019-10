Dos represas harán de La Paz un centro energético

El presidente Evo Morales anunció este miércoles la realización del estudio a diseño final por la empresa Geodata para la construcción de las represas de El Bala entre La Paz y Beni y El Chepete en la región paceña y expresó el gran interés que tiene el Gobierno en la ejecución de este proyecto.



"Después del estudio de identificación y de conversar con la empresa y el embajador italiano, los técnicos de Ende hemos decidido pasar a la segunda fase del estudio a diseño final con la preinversión de $us 15 millones", manifestó Evo Morales en conferencia de prensa.



Sostuvo que este miércoles se emitió un decreto 2837 para aprobar el estudio de diseño final con la empresa extranjera.Explicó que las represas son parte de los grandes proyectos que se tienen previstos para el departamento de La Paz.



El mandatario manifestó que de acuerdo al estudio de identificación que realizó la empresa italiana Geodata demostró que se pueden instalar dos plantas hidroeléctricas en La Paz, El Chepete y El Bala ubicado entre los municipios de Rurrenabaque (Beni) y Sanbuenaventura (La Paz), proyectos cuya afectación sería menor a 2% a las áreas protegidas.



Las dos represas generarían al menos 3.676 megavatios que convertiría a La Paz en el centro energético del país. La empresa italiana tiene 15 meses para presentar el estudio y decidir si se realiza el proyecto.



"Quiero decirles personalmente tenemos mucho interés de ejecutar (estos proyectos), preguntaba a la empresa cuánto costaría la ejecución y ellos estiman unos $us 6.000", sostuvo Morales.



La primera fase, el estudio de identificación costó más de $us 3 millones de dólares y la segunda fase, el estudio a diseño final costará $us 15 millones.



Alista la consulta



Morales señaló que se preguntará a los paceños si desean estas obras después de los resultados del estudio a diseño final, aunque no precisó las características de la consulta.



"Por eso informar a La Paz en su aniversario que está inversión se hará si el pueblo acompaña esta gestión garantizaríamos el inicio de esta obra", sostuvo.



El proyecto de El Bala no es nuevo, se realizó estudios en 1958 en el que la afectación a las áreas protegidas iba a ser del 18%, en 1925 otro estudio expone que habría un 12% de impacto en las áreas protegidas.



Activistas medioambientales expresaron que El Bala podría provocar perjuicios medioambientales y que inundaría el Parque Madidi lo que obligaría a comunidades indígenas a ser trasladas.

