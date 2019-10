9.711 casos de chikunguña en Bolivia durante 2015

En el país se registraron 9.711 casos de chikunguña en la gestión 2015, informó este lunes el director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rodolfo Rocabado.



La autoridad recomendó a las poblaciones amazónicas de Riberalta y Guayaramerin a coadyuvar en la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes Aegypti.



"En el país se han reportado 9.711 casos de chikunguña, y los brotes fueron en los departamentos de Beni y Pando en los municipios de Riberalta y Guayaramerin, pero es importante reforzar el trabajo que se debe realizar con la eliminación de los criaderos de los mosquitos", dijo a los periodistas.



Explicó que no se debe olvidar el componente medio ambiental, por lo que las familias deben limpiar sus casas a fin de "no darle condiciones al mosquito para que deposite sus huevos".



"La gente reclama que debemos fumigar y hacer acciones que se visualicen, pero informar que por cada mosquito que matamos, una hembra, matamos a 200 huevos, imagínense", acotó.



Asimismo, la autoridad indicó que el fin de semana se realizó un trabajo intersectorial en Riberalta y Guayaramerin para la eliminación de criaderos de mosquitos mediante la utilización del biolarvicidas y también en la fumigación.



"Nosotros acudimos a la comprensión de las autoridades municipales que deben tomar acciones fundamentalmente en lo que son las acciones de limpieza en todos los municipios endémicos de nuestro país", remarcó.



Aclaró que la fumigación es muy importante, pero no suficiente, tomando en cuenta que solamente mata a los mosquitos adultos y no así a los huevos.