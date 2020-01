Alcaldía entregará otro lote para no dividir el zoológico

Para calmar los ánimos porque hoy se cumple el plazo de seis meses que se dio la Alcaldía para entregar una de las seis hectáreas del zoológico a la familia Pardo Luján, que ganó un juicio por no haber recibido la paga de una expropiación ocurrida en 1974, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, aseguró ayer que no se dará un metro cuadrado del parque y que van por buen camino las negociaciones para intercambiar el terreno por otro de similar dimensión situado en tres posibles zonas de la ciudad.



Ante la alerta de los grupos medioambientalistas que desde el viernes convocan a vigilias y cadenas humanas en la puerta del zoo, Sosa dijo que no son necesarias las manifestaciones anunciando que el organismo deliberante aprobará una ley que garantice ese cambio de terrenos para garantizar que el parque no sea tocado.



La secretaria de Planificación,?Sandra Velarde, explicó que dos de los terrenos que serán negociados están cerca de la avenida Cristo Redentor, pero en el cuarto y octavo anillo, y el otro está por el canal Perovélez.



Por su parte, uno de los abogados de la familia Pardo Luján, Rodrigo?Melgar, confirmó que sus representados han tenido contacto con la comuna para buscar un arreglo, para ello ha sido convocado a Oruro, donde radican sus clientes, para recibir instrucciones.



Movilizaciones



Para Lorena Kepmff, de la Fundación Noel Kempff Mercado, y para Hernán Cabrera, de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, las movilizaciones ciudadanas deben continuar hasta lograr que el Concejo emita la norma que apruebe que el predio del zoológico sea declarado Patrimonio Natural y Cultural de la ciudad, por ello anoche hubo otra vigilia.



“A la comuna le falta llegada con el pueblo, le faltan canales de comunicación permanentes y expeditos para socializar sus planes, por ello las movilizaciones deben seguir”, indicó Eliana Torrico, del Colectivo Árbol.



Sandra Velarde reveló que la familia Pardo Luján no ha presentado ningún proyecto de construcción de un hotel como lo ha venido anunciando. “El área pretendida solo tiene un índice de ocupación del 38% y no es continuo; ahora se negocia según el valor real o catastral que es de $us 1 millón y no a $us 7 o 15 millones como pretenden”, acotó.



“La ley del árbol prioriza la protección de arboledas y áreas verdes, el zoológico es un pulmón verde que no será tocado, por ello aprobaremos la norma de refute para dar otro lote en compensación”, indicó Sosa.

La Secretaría de Medio Ambiente hizo un conteo en las seis hectáreas del zoo donde encontró 860 árboles de 90 especies entre nativas y exóticas



Pasará de Zoo a bioparque de 50,6 ha

Una vez solucionado el conflicto del predio que ocupa el zoológico los animales serán trasladados a un bioparque que la comuna tiene previsto construir en un área de 50,69 hectáreas situada en el norte, a seis kilómetros al oeste del aeropuerto Viru Viru, por donde pasa el arroyo Los Sauces.



El secretario de Gestión Urbana, Boris Salomón, refirió que están negociando con el propietario la adquisición del extenso terreno, el cual está lleno de vegetación de tipo bosque seco chiquitano que conserva arboledas nativas y aún tiene fauna silvestre.



A su turno, Michele Lawrence, secretaria de Medio Ambiente, detalló que el 30% del terreno es bosque denso, adecuado para reconstruir el hábitat de los animales en cautiverio del zoológico.