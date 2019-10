Avión de Iron Maiden sufre accidente en aeropuerto de Chile

El famoso avión "Ed Force One" que transporta a Iron Maiden sufrió averías al ser trasladado dentro del aeropuerto de Santiago de Chile, informó el sábado la icónica banda que trabaja para llegar en otro vuelo a Argentina donde proseguirá su gira.



Dos trabajadores del aeropuerto resultaron heridos en el incidente que se produjo cuando el avión se movía en pista sin la banda ni la carga a bordo, anunció el grupo en su cuenta de Facebook.



Los músicos se presentaron el viernes en el estadio Nacional de Santiago ante unos 58.000 personas que rugieron al ritmo del heavy metal y este sábado tienen previsto partir a Córdoba, en el marco de una gira mundial que promociona su último disco "The book of Souls".



El Boeing 747-400, piloteado en varias oportunidades por el vocalista de la banda Bruce Dickinson, al ser movido dentro del aeropuerto "colisionó con el remolcador provocando graves daños en el tren de aterrizaje, dos de los motores de la aeronave y heridas a dos operadores de remolcadores de tierra" que han sido hospitalizados, señala la información difundida por Iron Maiden.



Con su avión fuera de acción -debido a la gravedad de los daños- la banda trabaja para solucionar su traslado y el de su equipo a Argentina.

"Afortunadamente las 20 toneladas de equipo no se habían cargado en EF1 en el momento del accidente (...) esperamos encontrar uno nuevo Ed Force para continuar con esta aventura con nosotros en un futuro próximo", agrega el comunicado.

gfe/ja