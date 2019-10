Anímate a entrar al club de runners en Santa Cruz

¿Quieres correr, pero no sabes cómo comenzar? A veces, todos necesitamos un poco de motivación, por eso la empresa MO Competencias lanzó un club de corredores que se reunirá por primera vez el domingo 1 de febrero, a las 7:00 en la Villa Olímpica (zona del Velódromo).



Al evento también están invitados aquellos que corren pero no saben si lo están haciendo bien, pues habrá entrenadores que de manera gratuita explicarán cómo hacer un buen calentamiento y estiramiento.



Se prevé que se correrán 4 km., así que no te trasnoches el sábado y lleva una botella de agua porque no habrá hidratación en el recorrido.



“Hemos pensado crear una agrupación de corredores para impulsar a aquellas personas que quieren cambiar su estilo de vida", explicó el licenciado en actividad física y director de MO Competencias, Marco Ortiz.



A partir del lunes 3 de febrero comenzarán los entrenamientos de una hora y media. "Será tres veces por semana y tendrá un costo mensual de 420 bolivianos”, explicó el licenciado en actividad física y director de MO Competencias, Marco Ortiz.



Inicialmente habrá dos grupos que entrenarán a las 7:00. Uno lo hará los lunes, miércoles y viernes en la Plaza Italia (Equipetrol) y el otro, los martes, jueves y sábado en la Villa Olímpica.