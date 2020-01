Achacollo seguirá presa, le negaron su apelación

La Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz determinó rechazar la apelación presentada por la ex ministra Nemesia Achacollo por lo que la imputada por el caso de supuesta corrupción en el Fondo Indígena, continuará recluida en el penal de Miraflores de La Paz.



La defensa de Achacollo señaló en la audiencia que no existieron elementos de convicción respecto a los ilícitos que se le imputaron. Cuestionó la resolución de imputación y reiteró que hubo designaciones que fueron ordenadas incluso por las máximas autoridades del Gobierno.



Los abogados de Achacollo recordaron que les parece extraño el paso de querellante a imputada y que el informe de la Contraloría General del Estado nunca detectó irregularidades cometidas por ella.



Presentaron un domicilio en La Paz y pidió que se revoque la detención. Aseguró que no se justificó peligro de fuga y obstaculización. El fiscal Anghelo Saravia rebatió que se demostró la probabilidad de autoría. Dijo que no hubo una auditoría final de la Contraloría y sí un informe que no la exime de culpa.



Saravia señaló que se estableció en la investigación que la ex autoridad metió a un sobrino; enumeró que firmó proyectos fantasmas y que presentó los documentos. Dijo que fue investigada como persona natural y no como ministra y que 153 proyectos están observados.



El presidente del Tribunal, Angel Arias, concluyó que "la Contraloría en su informe establece que los desembolsos fueron autorizados por Achacollo pero no se concluyeron. Hubo autorización de la.imputada en proyectos fantasmas".



Destacó que no hubo control. "Su autoridad debió hacer las gestiones para que estos recursos no se despilfarren. Ninguna autoridad puede permitirlo", indicó.



Sentenció que "no existe duda alguna respecto a la probabilidad de autoría de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica".



Además, agregó que se estableció que hay riesgo de fuga, que Achacollo podría entorpecer la investigación, que hay posibilidad de que oculte elementos de prueba y que debe dar más información para establecer la verdad material.



Por lo tanto, declaró improcedente el recurso presentado por la imputada el 5 de agosto.