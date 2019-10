Vice admite que inversión china era 'condicionada'

El vicepresidente Álvaro García Linera responsabilizó a Estados Unidos (EEUU) por el "ataque" a las firmas chinas que operan en el país, entre ellas CAMC, que es investigada por presunto tráfico influencias al beneficiarse de millonarios contratos con el Estado.



La segunda autoridad del país afirmó que algunos sectores de la nación norteamericana todavía ven como "patio trasero" a Latinoamérica y advirtió "celos" por la presencia de Rusia y China en varias obras que se ejecutan en el país.



"Una campaña sistemática de desprestigio de carácter político y pone en juego estrategias geopolíticas a nivel mundial contra créditos de China y de Rusia, son créditos que antes nuestro Gobierno no contraía porque se limitaban a nuestro país a una fuente limitada de créditos", señaló el vicepresidente.



García Linera admitió que "el crédito chino, al igual que el crédito alemán, brasileño o cualquier otro, únicamente viene acompañado de que venga con una empresa de ese país", pero aseguró que "esos gobiernos no se entrometen en temas de la política interna".



Reiteró que la firma china CAMC, que tenía como gerente a Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, no será acreedora de ningún otro contrato con el Estado, debido a que se rescindió un acuerdo y se inició en 2015 el cobro de una boleta de garantía por el incumplimiento de una obra.



"En los siguientes años vamos a seguir endeudándonos, pero de forma razonable, por debajo de la media del Producto Interno Bruto. Bolivia se ha endeudado, y en los siguientes años lo va a seguir haciendo, pero la deuda que contrae el Gobierno es de carácter soberano", afirmó.



Según una recopilación realizada por EL DEBER, en tan solo 23 proyectos las empresas chinas se adjudicaron en Bolivia obras por más de 2.000 millones de dólares hasta la fecha, en diferentes rubros estratégicos.



Hasta 2014 el endeudamiento boliviano llega al 17 % del PIB, mientras que EEUU llega al 106 %. "El modelo económico boliviano tiene cuatro pilares: crecimiento, la inclusión, la redistribución de la riqueza; y la industrialización", resaltó el segundo mandatario.