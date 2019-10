Cherif, el hombre más buscado en Francia

Cherif Kouachi, de 32 años, es uno de los dos hombres más buscados de Francia en este momento y es el que más antecedentes tiene con redes terroristas, sin embargo se relacionó con la música en el pasado.



El diario francés Le Figaro difundió este jueves parte de un video en el que se lo puede ver interpretando un rap en 2005.

En realidad la música era un simple pasatiempo para Cherif, su verdadera formación la había dedicado a las armas y al entrenamiento militar vinculado a redes yihadisyas.



En 2005 ya había sido detenido por la Policía de Francia por su intento de combatir a EE.UU. en Irak, según la información publicada por el diario El País de España.



Tres años después, en 2008, fue condenado por reclutar y entrenar a jóvenes en Francia. El propósito era entrenar combatientes para una célula yihadista de origen iraquí.



Le Figaro agrega que Cherif viajó a Yemen para completar su formación militar en 2011. En este país fue entrenado por miembros de Al Qaeda y se convirtió, supuestamente, en un experto asesino.



La Policía sospecha que es él quien termina de rematar con mucha frialdad a uno de los policías que murió durante el atentado, en unas imágenes que recorrió el mundo entero.



“Era un sujeto educado”



Le Figaro también habló con los vecinos de Cherif, en Gennevilliers, una pequeña localidad parisina donde él vivía. Lo describen como un sujeto “educado y afable”.



Un panadero local lo recuerda como alguien que siempre sonreía e incluso era útil para sus vecinos. Cuenta que lo veía seguido en una mezquita de la zona donde practicaban un “Islam moderado”, muy contrario al expresado en el ataque del jueves.



Eric, vecino de Charif, nunca imaginó el radicalismo religioso de su amigo. "Era un muchacho tranquilo, muy correcto, que no tenía un discurso proselitista. Estoy aturdido”, afirmó.



Una opinión distinta tiene el jefe de la Mezquita, Mohammed Benali , que recuerda que en una ocasión Cherif salió enojado por un sermón que no le gustó. “Este es un insulto a Dios por haber cometido un delito en su nombre”, dijo el religioso.



El segundo sospechoso



Sobre el segundo sospechoso se sabe poco. Said Kouachi, de 34 años y hermano mayor de Cherif, no tiene antecedente policial alguno y la poca información que reunieron los medios franceses dan cuenta que hace tiempo se encontraba desempleado.



El carnet de identidad de Said, hallado cerca a la escena del atentado, fue la primera pista que permitió a la Policía iniciar la búsqueda de los sospechosos.



