Vico C llega con ritmo y con mensaje a Santa Cruz

Luis Armando Lozada Cruz, más conocido por su carrera musical como Vico C, llegó a Santa Cruz para participar del Festival por la Vida que se desarrollará este 30 y 31 de octubre en un espectáculo que busca fomentar los valores y pregonar una convivencia familiar efectiva.



Éxitos como Desahogo, Lo grande que es perdonar, Explosión, Dándote vida, se escucharán en la tarima que será compartida junto al grupo Tercer Cielo, en un show que será de ingreso gratuito para el público y en el que se montará una tarima en el estadio Tahuichi Aguilera.



A continuación te presentamos algunas de las respuestas que Vico C le dio a la prensa cruceña que asistió a la conferencia previa al espectáculo que se dará la noche de este viernes (19:00).





¿Qué se va a mostrar esta noche en el festival?

Será una oportunidad muy buena para disfrutar en familia. Este es un festival con un contenido correcto en el que las personas podrán sacar provecho sobre todo en el concepto de la familia.



¿Porqué estuvo alejado de los escenarios?

En realidad no es que no haya estado vigente. Todos estos años he venido trabajando. He hecho "featurings" con otros artistas además que de brindar conciertos. Lo que pasa es que en los últimos años no he presentado una propuesta mía pero la espera por fín se acabó y en un par de semanas lanzaré mi nuevo disco.



En lo personal, ¿Se considera un artista que busca generar un cambio con su música?

La gente se ha acercado a mí a darme las gracias por una canción específica que ayudó a eliminar un problema específico de vicio o de matrimonio. Les doy gracias a Dios porque ha sido él quien ha influido con su mensaje. Con el tiempo he aprendido que el "creador" brega con las personas de manera individual.



Usted es cristiano ahora pero, ¿aún sigue cantando en sus shows las canciones con las que ganó popularidad en los 90"?

Cuando acepté el cristianismo no tuve que cambiar mucho en mi letra, no tuve que hacer una reforma drástica de mi espectáculo. Casi el mismo show y las canciones que cantaba antes del cristianismo las sigo cantando porque fue Dios quien me inspiró.



¿Qué lo motivó a convertirse al cristianismo?

No fue un evento o un mensaje en particular, fue la convicción que tenía desde niño, las ganas de decir algo que interprete como un llamado. A medida que fui madurando y luego de haber alcanzado la fama y el reconocimiento, pude entender que esto no me hacía sentir pleno.



Era bien rebelde y travieso; tarde mucho en acepar el cristianismo pero desde que tengo uso de razón siempre creí en Dios y mantuve mi convicción.



Si pudiera compartir una de sus canciones ¿Cuál sería?

Hay una canción que escribí luego de sufrir una sobredosis que tuve con las drogas que se llama "Dándote vida". En ella, la letra dice que Dios me siempre me cuidó y que se mantuvo a mi lado en los momentos más duros que alejó de malas compañías y que hizo darme cuenta de lo importancia de mi vida y mi salud.