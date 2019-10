Científicos optimistas en hallar la cura del VIH

La cura del VIH sigue siendo difícil de alcanzar, pero los científicos aseguran que la búsqueda es más esperanzadora que nunca, ante las nuevas investigaciones divulgadas durante la conferencia internacional sobre el sida esta semana en Canadá.



Los científicos informaron de progresos en terapias genéticas y en el uso de anticuerpos para neutralizar el VIH, así como investigaciones sobre por qué algunas personas infectadas son capaces de mantenerse en remisión sin medicación después de tratamientos y una hipótesis de que las vacunas -aún por inventar- podrían ser usadas para "chocar y matar" el virus en los infectados.



"El conocimiento sobre el virus, su evolución y la respuesta del cuerpo al VIH está ayudando a limitar y centrar el enfoque sobre la cura del VIH en la agenda de investigación", dijo Francoise Barre-Sinoussi, del Instituto Pasteur de Francia, premio Nobel y expresidente de la conferencia.



Una investigación divulgada por Christopher Peterson, del centro de investigación de cáncer Fred Hutchinson de Seattle, Washington (noroeste), divulgó hallazgos de un estudio sobre células madre modificadas en monos Los expertos "editaron" exitosamente las células para bloquear el ingreso del VIH en sistemas de células inmunes a través de corredores de receptores conocidos como "caballo de Troya", indica el estudio.



"Con suficientes células protegidas el virus no debería ser capaz de expandirse y estaríamos viendo una cura funcional", dijo Peterson a reporteros durante la conferencia sobre el sida en Vancouver (este), adonde acudieron unos 6.000 científicos y otros expertos en VIH.



Pruebas realizadas en personas infectadas



Otro estudio, dirigido por John Mascola, del US National Institutes of Health, administró anticuerpos monoclonales HIV-1 a ocho personas infectadas con el virus.



Después de tres meses de recibir los anticuerpos, la carga viral en seis de ellos "decreció aproximadamente de diez a 50 veces", señala el informe de Mascola. Las otras dos personas tenían una cepa resistente al anticuerpo utilizado, agregó.



Los anticuerpos pueden tener varios usos para tratar el sida, inclusive la posibilidad de ayudar a "matar el reservorio viral" que se esconde en las células de los infectados, dijo Mascola en conferencia de prensa