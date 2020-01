Mis padres no me prestan atención

En la consulta sicológica por niños, uno de los problemas más comunes por atender son los trastornos de ansiedad generalizados. En estos, el niño se preocupa excesivamente de muchas cosas: el colegio, la salud o la seguridad propia y de sus familiares; piensa que las cosas pueden salir mal, que dará malos exámenes, que sus amigos se burlarán de él, que lo secuestrarán, etc. Acompañando la inquietud, los niños suelen sufrir síntomas físicos, como dolores de cabeza, de estómago y cansancio. La angustia puede hacer que el niño no quiera ir al colegio o a reuniones con amigos. La sensación es de agobio, las preocupaciones son muy pesadas, totalmente fuera de control.

En los problemas de ansiedad de los niños, tiene mucho que ver el temperamento, aquella disposición biológica con la que nacemos que caracteriza la intensidad individual de nuestros afectos, el humor y la motivación dominantes; pero también influyen mucho el ambiente y las circunstancias que el niño está viviendo. De acuerdo con R. Hanson, las necesidades afectivas básicas son tres: seguridad, gratificación y conexión. El niño no solo necesita divertirse, fundamentalmente precisa sentirse seguro y mirado, conectado. “Mis padres están todo el tiempo en su celular, creo que si algo malo me pasa, no se darían cuenta”, me confiaba un niño de nueve años, angustiado por la idea de que puedan olvidarse de él y no recogerlo del colegio cuando empiecen las clases.

Un niño con predisposición a problemas de ansiedad es un niño muy sensible. Percibe las angustias de sus padres y concluye que pueden faltarle, que pueden abandonarlo, enfermarse o morir. Al parecer, también perciben nuestras distracciones y deducen que podemos olvidarnos de ellos, porque, literalmente, no los estamos mirando. ¿Se acuerdan cuando, de niños, entrábamos asustados a encender la luz del cuarto diciéndole a mamá, que nos esperaba atrás: “Vos mírame todo el tiempo”, porque eso nos daba coraje? Bueno, parece que nosotros estamos en casa, pero mirando otra cosa, y los chicos nos están sintiendo desconectados, se están sintiendo no vistos y eso los angustia