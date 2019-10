Sosa preside el Concejo Municipal de Santa Cruz

Con diez votos a favor y una abstención se procedió a la elección de la directiva del Concejo Municipal cruceño. Angélica Sosa, de la agrupación Cruz Para Todos (SCPT), fue escogida para presidir esa instancia.



Algunos minutos antes de las 09:30 comenzó la importante sesión y la plancha ganadora se complementa con Hortensia Sanchez del Movimiento Al Socialismo (MAS), como vicepresidenta; y Romel Porcel de SCPT como secretario.



No estuvieron presentes Johnny Fernández y Rosario Schamisseddine, solo sus suplentes Rhea Borda y Adalid Suarez Arana, respectivamente y quien no emitió su voto por esa conformación del Concejo fue Melody Tellez.



De esa forma se confirmó el acuerdo logrado hace un par de días entre la agrupación de Percy Fernández y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), que le da al alcalde electo y recién posesionado el control del Legislativo municipal.



En la víspera el burgomaestre juró a su su sexto mandato, mientras que Johnny Fernández y Rosario Schamisseddine no pudieron hacerlo por no haber presentado el certificado de solvencia fiscal que entrega la Contraloría.



Su perfil



Sosa comienza a trabajar en el sector público en febrero de 2004, en el área de Turismo de la entonces Prefectura de Santa Cruz. Luego, en 2005 pasa a la Dirección de Parques y Jardines del Gobierno Municipal, cuando Percy ya era alcalde.



Antes de eso emprendió varios proyectos paisajísticos de conjuntos residenciales y condominios de viviendas, ejerciendo su profesión como arquitecta. Incluso fue galardonada por el Expocruz.