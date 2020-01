Campeón mundial deja el ring con mensaje agresivo

El británico Tyson Fury, campeón mundial de los pesos pesados, anunció hoy su retiro de los rings en un fuerte mensaje en las redes sociales en el que despotrica al boxeo y a sus críticos.



"El boxeo es la cosa más triste en la que he participado. Todo un montón de mierda. Soy el más grande y también estoy retirado, así que vayan a mamarla, felices días", escribió Fury, que actualmente está bajo sospecha de doping, en la red social.



El británico de 28 años ya había dicho en otras ocasiones que abandonaba el boxeo, pero luego no mantuvo su palabra, así que habrá que dejar pasar el tiempo para ver si esta vez se trata de un anuncio real, publica Clarín.



Fury quedó en el ojo del tormenta después de un supuesto positivo en un control antidóping al que se sometió voluntariamente el 22 de septiembre, según informó el viernes la jefa de la Asociación Voluntaria Antidoping (VADA), Margaret Goodman. La muestra A del control a Fury dio positivo de benzoilecgonina, un derivado de la cocaína. "El señor Fury tiene derecho a solicitar de inmediato el análisis de la muestra B", escribió la jefa de la agencia con sede en Estados Unidos.



Solo un día después del mencionado control, los agentes de Fury anunciaron la cancelación de la pelea ante el ucraniano Vladimir Klitschko que estaba prevista para el 29 de octubre porque el campeón no estaba apto desde el punto de vista médico para afrontar el combate, aunque sin brindar mayores detalles. Ese combate suponía una revancha después de que Fury diera la sorpresa al arrebatarle el título a Klitschko el 28 de noviembre pasado en Düsseldorf.,



Durante el fin de semana, Fury se burló de las sospechas que pesan sobre él, al publicar en Twitter un fotomontaje con su cara sobre una imagen de Al Pacino junto a un montaña de droga en la famosa película "Scarface". Fury convirtió la imagen en su avatar y la publicó con el hashtag #Tysonmontana, nombre con el que rebautizó también su cuenta de Twitter en referencia al personaje protagonista del film, Tony Montana.,