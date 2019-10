Fujimori sigue hospitalizado tras sufrir un ataque cerebral

El expresidente peruano Alberto Fujimori permanece ingresado en una clínica de Lima mientras se le continúan practicando pruebas médicas tras sufrir "un ataque isquémico cerebral transitorio" el pasado fin de semana, afirmó este lunes su hija Keiko Fujimori a medios locales.



Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, visitó a su padre en la clínica La Luz, a la que el expresidente peruano fue trasladado en la madrugada del sábado tras presentar un debilitamiento de la fuerzas de sus piernas en la celda donde cumple una condena 25 años.



"Le están haciendo una resonancia magnética. El día de ayer le practicaron una endoscopia y una ecografía. Según los resultados de

los exámenes, sobre todo el hoy, se verá la magnitud del problema y

se determinará si es dado de alta en las próximas horas", indicó

Fujimori al Canal N.



La hija del expresidente consideró que el deterioro de la salud

de su padre "tiene una correlación con el endurecimiento del régimen

carcelario".



"Recordemos que se le retiró el teléfono para comunicarse con su

familia", añadió Fujimori, cuyo padre mantiene un proceso judicial

para recuperar el teléfono con el que a finales de 2013 ofreció dos

entrevistas periodísticas que no habían sido autorizadas previamente

por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).



Para Keiko Fujimori, "no tiene lógica que se endurezcan sus condiciones carcelarias cuando ya tiene 76 años".



25 años de prisión



Alberto Fujimori, que ha sido operado en cinco ocasiones en la lengua por lesiones leucoplásicas, también fue ingresado en marzo del año pasado en la clínica La Luz por una isquemia que le afectó la movilidad del brazo izquierdo.



Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos

de lesa humanidad, pena que cumple en una celda individual en la

sede de la División de Operaciones Especiales (Diroes) de la

Policía, en el distrito limeño de Ate-Vitarte, en el sector este de

la capital.



El actual presidente peruano, Ollanta Humala, rechazó en 2013 la

solicitud de indulto humanitario presentado por los hijos de

Fujimori al considerar que el estado de salud del expresidente no

merecía ese beneficio.