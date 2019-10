Agua con sangre y malos olores emanan en el Parque Industrial

En el sexto anillo entre la avenida Virgen de Luján y Mutualista, zona del Parque Industrial, transeúntes denunciaron que un desagüe botaba agua con sangre que transmitía un olor nauseabundo en el lugar.



EL DEBER constató desde el lugar el mal olor y que el agua con sangre salen de un drenaje proveniente de la Industria Cárnica Nacional (Inducarne) lugar que es utilizado también como matadero, lo que genera el mal olor.



Trabajadores cercanos del lugar manifestaron que el olor es constante, pero que las autoridades no hacen nada ya que es una zona industrial, y al parecer, es algo “normal”.



“Eso es todos los días, sale la sangre con agua cada vez que limpian su sector del matadero que está adentro de la industria. Supongo que nadie hace nada con eso porque es una zona donde están todas las fábricas y los malos olores son normales”, señaló a EL DEBER Eugenia Campos, trabajadora del lugar.



“Nosotros veníamos aquí desde hace años y siempre fue así el olor. Esta zona está olvidada, ninguna autoridad viene por aquí”, manifestó Campos.



Además, la trabajadora informó que los días de lluvia la avenida se llena de agua y es imposible circular y el agua retenida dura varios días, lo que también genera malos olores.



El drenaje estaba tapado

Por su parte, Fernando Suárez, funcionario de la empresa de servicios públicos de agua, Saguapac, indicó que personal de emergencia se dirigió hasta el lugar para solucionar la dificultad. "Se trataba de un tramo del drenaje que estaba tapado, pero ya se solucionó", declaró.



Por su parte, un trabajador de Inducarne -que pidió no ser identificado-manifestó, en contacto telefónico con EL DEBER, que el problema no es responsabilidad de la compañía, ya que su sistema de drenaje se encuentra en buen estado.