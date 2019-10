Evo felicita eficiencia de la Policía en caso Camila

"Saludo la eficiencia con mucha experiencia de la Policía Nacional que recuperó a la niña secuestrada el día de ayer" (sic), escribió el presidente Evo Morales en su cuenta en Twitter, en referencia al trabajo realizado para hallar y rescatar a Camila Cruz Ticona, menor que fue secuestrada en la víspera.



La máxima autoridad agregó: "felicito al Comandante, a la institución y al grupo operativo por recuperarla en corto tiempo" (sic). La menor desapareció a las 13.00 y fue encontrada casi 24 horas después, con la captura de dos personas.



Esta jornada la Fuerza Anticrimen presentó a Abigail Chuquimia Mamani y a su hermano Elmer Ivan Chuquimia Mamani, presuntos responsables de la desaparición. Camila fue encontrada en una vivienda de la zona Senkata en la ciudad de El Alto, dentro de un ropero.



"Yo soy su hermano. Imagínense, yo he llegado recién a mi casa y me agarran así, apenas he llegado y no le he visto ni siquiera a la niña", sostuvo a EL DEBER el sujeto involucrado, fuertemente custodiado por uniformados. Se desplegaron 350 policías para dar con la estudiante del colegio Santa Ana.



Su hermana, Abigaíl, no dejaba de llorar. Ella se presentó días antes a la familia para lograr el trabajo de niñera, pero no lo consiguió. Llegó cinco minutos antes al establecimiento y recogió a la menor antes que la mamá llegue.



De acuerdo con las versiones de los familiares, los secuestradores se comunicaron telefónicamente para pedir una recompensa económica a cambio de entregar a la niña con vida. El Ministerio Público rastreo las llamadas realizadas desde una vivienda la zona de Senkata, la cual fue allanada a las 11:30 de este viernes.