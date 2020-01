Roca oficializa su candidatura con Matkovic

“Vamos a defender la libertad de los cruceños para que no nos metan presos por pensar distinto, para que no nos persigan, no nos exilien ni se lleven nuestros recursos al centralismo; para que no nos traten como enemigos, sino como hermanos que somos”, afirmó el exconcejal Leonardo Roca, que oficializó ayer su intención de presidir el Comité pro Santa Cruz junto con Zvonko Matkovic Ribera como precandidato a segundo vicepresidente.



Roca indicó que hay mucho por hacer desde el ente cívico, pero lo principal será “sacarle la mordaza al pueblo cruceño para que la gente hable sin miedo a ser perseguida a través de brazos opresores como la justicia e Impuestos Internos”, y devolverle la dignidad a Santa Cruz.

Sobre el porqué se pensó en Matkovic como acompañante, señaló que “es un cruceño digno, con alma de hierro, lo cual ha demostrado en casi ocho años de un juicio injusto y que hasta hoy está más fuerte que un roble”. Asimismo, lo calificó como un secuestrado político.

“¿Quién mejor que Zvonko para mostrar la propuesta de reforma judicial que queremos hacer desde el Comité?”, acotó.



También explicó que en primera instancia se pensó en Matkovic como primer vicepresidente, pero ante el impedimento de que esté en las sesiones del Comité debido a que está detenido preventivamente en Palmasola, se determinó que vaya como segundo vicepresidente.

Agregó que posteriormente darán a conocer al candidato a primer vicepresidente y el resto de la plancha. Negó estar siendo apoyado por el ex presidente cívico Branko Marinkovic