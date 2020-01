Mujer condenada por un aborto reclama clemencia

Una mujer argentina sentenciada a ocho años de prisión por homicidio tras haber sufrido un aborto, que alega fue espontáneo, clamó inocencia desde la cárcel en la provincia norteña de Tucumán.



"Yo no maté a nadie", afirmó en una entrevista que publicó este lunes el diario Página12.



Belén, de 27 años y de bajos recursos, espera que la Corte Suprema de Tucumán revierta la condena que recibió en abril último tras esperar por más de dos años su juicio en prisión.



Diez organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, se presentaron como amicus curae para apelar ante el alto tribunal por su liberación al considerar su caso como "de violencia de género de cuño institucional".



"Estoy nerviosa, ansiosa, angustiada", relató sobre sus días en la cárcel que está plasmando en un libro "para que vean que soy una mujer común y corriente, que no soy una asesina, que no soy el monstruo que han inventado", dijo.



"Ellos me jodieron (arruinaron) la vida, quién va a pagar por los casi tres años acá adentro", se preguntó sobre el tribunal que decidió condenarla bajo el cargo de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía.



Belén, el nombre ficticio que utiliza para mantener su identidad en reserva, ingresó el 21 de marzo de 2014 a un hospital público de San Miguel de Tucumán (1.200 km al norte de Buenos Aires) con dolores abdominales y un aborto espontáneo en curso de unas 20 semanas, según su defensora, la abogada Soledad Deza, de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir.



Horas después que Belén sufrió su pérdida, en el hospital encontraron un feto de 32 semanas en el inodoro de un baño, y se lo adjudicaron a ella, aunque no medió una prueba de ADN, según la defensa.



La mujer fue dada de alta del hospital bajo arresto y conducida directamente a una cárcel.



"Ahora quiero buscar respuestas, que se sepa la verdad y se haga justicia. Que ninguna otra mujer pase por lo mismo ni tenga miedo de ir a un hospital", afirmó.



Organizaciones humanitarias denunciaron su condena por "arbitraria" y el comité de Derechos Humanos de la ONU exigió al Estado argentino "revisar el "caso de Belén" a la luz de los estándares internacionales en la materia con miras a su inmediata liberación",



También pidió a Argentina que considere "la descriminalización del aborto", que es ilegal en este país, salvo cuando se practique con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la mujer o cuando el embarazo fuera fruto de una violación.