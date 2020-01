Efecto de la norma laboral

Menudo lío provocó el fallo de la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al reincorporar la figura del preaviso de despido como parte del ordenamiento jurídico reconocido por la Ley General del Trabajo. De inmediato el ministerio del ramo hizo saber que “no cumpliría” la sentencia, algo que ya no resulta extraño por el dominio del Ejecutivo sobre los otros órganos estatales. La Central Obrera Boliviana (COB) anunció un paro de protesta. Luego -probablemente debido a presiones internas por efecto de una ya alarmante suma del poder público-, la Sala Plena del TCP anunció que se reuniría para revisar el caso. Finalmente, el propio presidente del TCP aclaró que el preaviso está vigente en el país, siempre y cuando el trabajador lo acepte, de lo contrario no tendrá validez. Adelantó que la reunión plena ya no se realizaría y recordó que actualmente el despido vulnera el derecho constitucional a la estabilidad laboral. En medio de diversas opiniones de otros sectores, así ha quedado el tema hasta el momento.

En ciencias sociales se denomina ‘efecto perverso’ un resultado contrario al esperado tras ejercer ciertas acciones. En materia de leyes se produce un efecto perverso cuando -al margen de la buena intención de quienes propusieron y aprobaron “equis” norma- el resultado termina siendo opuesto a lo que se procuraba. La legislación laboral boliviana de los últimos tiempos brinda claros ejemplos de efectos perversos. Se intentó -con la mejor buena fe, eso es indiscutible- crear una trama protectora del trabajador, pero el resultado final fue claro: las empresas cada vez quieren contratar menos. Y ello es así por el temor de sufrir injustificados paros (que luego la autoridad ‘legaliza’) o por no poder disponer de la libertad de concluir sin largos y costosos pleitos una relación laboral, previo cumplimiento de lo establecido en la Ley General del Trabajo. El exceso de legislación protectora está produciendo un efecto perverso que perjudica la generación de empleos.

Finalmente, si bien todos queremos que en Bolivia exista siempre una abundante oferta de trabajo para que el país crezca y se desarrolle con pleno empleo, será difícil crear nuevas fuentes laborales si persiste la demagogia del momento. Urge tener sanos equilibrios. Debe protegerse de injusticias o malos tratos al trabajador, esto sin duda alguna, pero dejando al mismo tiempo el natural grado de flexibilidad entre partes, que todo contrato voluntario debe tener cuando se lo quiere resolver.