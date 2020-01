¿Adelgazar mientras se duerme? sí, es posible

La idea popular que se tiene de que mientras duermes, se gastan menos calorías y se cumula más grasa, ahora queda desechada por estudios y consejos de cientos de entrenadores profesionales, que aseguran que cuando el cuerpo reposa puede deshincharse y amanecer menos "robusto". Pero antes, debes realizar algunas actividades antes de ir a la cama para que esta afirmación tenga consecuencias positivas.



1. Hacer deporte por la tarde o noche



Haga ejercicio hasta una hora antes de la cena. "El deporte es lo único que va a aumentar los niveles de oxidación lipídica en el organismo. Los mecanismos para quemar grasas se van a mantener activados hasta horas después de haber practicado ejercicio”, explica el nutricionista, Giuseppe Russolillo, en declaraciones a El País.



2. Dormir una hora más



Un estudio dirigido por el doctor Michael Sivak, de la Universidad de Michigan, indica que una persona que duerme 7 horas y consume 2.500 calorías durante las 17 horas restantes del día, puede reducir 147 calorías simplemente durmiendo una hora más. Según este cálculo, podríamos perder hasta 6 kilogramos al año solo durmiendo.



3. Reposar siempre a oscuras



La melatonina es una hormona que puede ayudar a quemar más calorías, según un estudio publicado el año pasado en Journal of Pineal Research y en el que participó la Universidad de Granada.



4. Cenar escuetamente, pero incluyendo fibra y proteína



El complemento al ejercicio físico ha de ser una cena ligera. “Durante la noche consumimos poca energía porque solo mantenemos las funciones vitales mientras dormimos. Si la cena es frugal, favorecemos el movimiento de grasas”, explica Elena Alonso Aperte, profesora de Nutrición y Dietética a El País.



¿Qué se puede comer?



Una sopa o crema de verduras y algo de proteína con poca grasa, como pollo o pescado (que se digiere mejor que la carne), un poco de pan integral, el postre, que puede ser un lácteo o una fruta, y agua para beber.



5. No comer demasiado tarde



Cene entre las 20 y las 21 horas, e intente dejar que pasen un par de horas antes de irse a la cama. "Si nos vamos a la cama justo después de cenar, el organismo estará activo para la digestión y puede dificultarnos conciliar el sueño”, advierte Alonso.



6. La fruta, antes



Son una fuente rápida de energía y para adelgazar se recomienda tomarla antes de las comidas. La hipoglucemia avisa al sistema nervioso central de que tenemos hambre y debemos reponer energía.



7. Nada de sal



El sodio debería eliminarse de las cenas para evitar la sensación de hinchazón ya que de nada me sirve el ejercicio y una cena ligera si utilizamos este producto. Mientras dormimos empezaremos a retener líquidos y al levantarnos lo notaremos, porque orinaremos menos y tendremos la barriga, las piernas y hasta las ojeras más hinchadas.