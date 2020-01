Nike vuelve a patrocinar a Sharapova a pesar de su suspensión

"El Tribunal de la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha encontrado que María no rompió intencionadamente las reglas", señaló Nike en el comunicado emitido pocas horas después de que Sharapova fuera sancionada por dos años por el uso de meldonium.



Nike informó que la decisión del miércoles fue tomada tras la confirmación por el tribunal de la Federación Internacional de Tenis que la jugadora no se había dopado deliberadamente.



"María siempre ha tenido una posición clara, se ha disculpado por su error y ahora está apelando la duración de la sanción", agrega el comunicado del gigante de artículos deportivos.



"En base a la decisión de la ITF y sus conclusiones del hecho, esperamos ver a María de nuevo en la pista y seguiremos asociados con ella", añade el comunicado.



La estrella del tenis, de 29 años y que en marzo pasado admitió haber tomado este medicamento, anunció inmediatamente que recurrirá la sanción, que considera "extremadamente injusta", ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).



"No puedo aceptar una suspensión extremadamente dura de dos años", declaró Sharapova en su página Facebook.

La exnúmero uno mundial dio positivo por meldonium durante un control realizado en el Abierto de Australia, el pasado mes de enero.

El meldonium es un medicamento protector de las células cardíacas que se vende en los países del Este de Europa. Uno de sus efectos supuestos es la mejora de la resistencia al esfuerzo.



Desde que entró en la lista de sustancias prohibidas, más de 200 atletas rusos han dado positivo por esta sustancia, Sharapova entre ellos.