García pide 'no confiarse' dentro la causa marítima

El vicepresidente Álvaro García Linera, pidió no confiarse dentro de la demanda marítima que Bolivia le inició a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. La segunda autoridad del país mencionó al jugador Leonel Messi, que falló un penal en la final de la Copa América Centenario.



La autoridad, en conversación con estudiantes de la promoción del Distrito 12 de Santa Cruz, sostuvo que "difícil revertir un tres a cero. No hay que confiarse, no hay que ser como Messi, que se confió y la falló un penal".



Para la autoridad, en el primer tiempo del litigio, los argumentos del país superan a los de Chile, debido a que queda en evidencia que existe un tema pendiente, el tribunal se declaró competente y resaltó los compromisos de autoridades chilenas para conceder a Bolivia una salida soberana al mar.



"Hay antecedentes de gobernantes chilenos que ofrecen salida soberana al océano Pacífico (...) Entonces dijimos, haremos valer la palabra, entonces hemos recopilado todas las promesas de cancilleres y de gobiernos chilenos y hemos ido a una corte internacional", explicó.



García Linera se animó a señalar que la resolución de la demanda "puede tardar entre dos a tres años y ahí la Corte va a decir algo, Bolivia tiene razón y están obligados a negociar una salida al mar", a tiempo de reiterar que no hay que confiarse.