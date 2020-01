Amanda Seyfried se casó en secreto

La actriz Amanda Seyfried y el actor Thomas Sadoski se casaron en secreto, según lo confirmó el intérprete de The newsroom en el programa The Late Late Show With James Corden.

Cuando el presentador felicitó a Sadoski por su compromiso con Seyfried, anunciado por la pareja en septiembre de 2016, este sorprendió mostrando a las cámaras su anillo de bodas y afirmando que Amanda es su esposa. "Nos escapamos... Partimos hacia el campo con un oficiante, solo nosotros dos, y lo hicimos", contó el actor. "Fue un día maravilloso. Fue perfecto” sostuvo.



La pareja espera su primer hijo. Para Seyfried, de 30 años y que recientemente fue víctima de una filtración de fotos íntimas, es su primer matrimonio