Comerciantes mantienen vigilia en San Aurelio

Ni la lluvia dispersó al grupo de personas que llegó, el lunes a medianoche, a los predios del ingenio azucarero San Aurelio. Las carpas y vehículos rodean los terrenos de la factoría y los protestantes advierten que de allí no se moverán hasta obtener una respuesta favorable.



Piden a la Alcaldía de Santa Cruz que expropie ese predio privado y construya un mercado para los comerciantes ambulantes de la rotonda del Plan Tres Mil. Los gremiales dicen estar dispuestos a negociar con los propietarios de esas tierras y que pagarán el costo del terreno, siempre y cuando sea justo.



Ricardo Bautista, uno de los dirigentes, dijo a EL DEBER que esperan una respuesta hasta esta tarde. Si reciben un no a la expropiación, la vigilia se trasladará a la Alcaldía cruceña y de allí no se moverán hasta que la comuna se comprometa a construirles un centro de abastecimiento.



Bautista anunció que hay más comerciantes dispuestos a sumarse a la medida de protesta.